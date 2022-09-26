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Знаки Зодіаку, які скоро накриє грошами та успіхом

Фото: Які знаки Зодіаку накриє грошами та успіхом
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 26 вересня по 3 жовтня 2022 розповість, яким знакам Зодіаку сильно пощастить з грошима та успіхом в цей період.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Рак

Молодий місяць пройде в домі сім'ї і стосується вашої нерухомості.

Сприятливе підвищення безпеки житла, перестановок, оновлення домашньої обстановки. Можлива зміна місця проживання або переїзд до іншої квартири.

При цьому актуалізуються питання спадщини, аліментів та спільних справ із родичами чи партнером.

Діва

У домі фінансів та власних талантів пройде молодик у Дів. Можливо, ви запустите рекламу на свої послуги та почнете свій проект у соцмережах де зароблятимете на рекламі.

Тиждень і місяць ви проведете у роздумах, де взяти гроші і як заробити ще більше

Але слід пам'ятати, що можуть бути надмірні витрати на дітей, розваги, навчання чи невдалі спекуляції.

Водолій

Молодий місяць в домі подорожі, еміграції, навчання і судів. Цими днями можна чекати гостей здалеку.

Гарний час для звернення до різноманітних державних інстанцій, соціальних відомств, юридичних контор, громадських структур, у тому числі й міжнародних комітетів та організацій.

При цьому можуть бути неприємності закордоном або невирішені там справи, вимушений від'їзд чи еміграція, небезпека судового переслідування та неприємна звістка здалеку.

Також читайте повний прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

Крім того ми писали, які знаки Зодіаку зовсім скоро чекають приємні зміни у житті.

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