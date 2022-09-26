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Знаки Зодиака, которые скоро накроет деньгами и успехом

Фото: Какие знаки Зодиака накроет деньгами и успехом
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 26 сентября по 3 октября 2022 года расскажет, каким знакам Зодиака сильно повезет с деньгами и успехом в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Новолуние пройдет в доме семьи и касается вашей недвижимости.

Благоприятно для повышения безопасности жилища, перестановок, обновления домашней обстановки. Возможна перемена места жительства или переезд в другую квартиру.

При этом актуализируются вопросы наследства, алиментов и совместных финансовых дел с родственниками либо партнером.

Дева

В доме финансов и собственных талантов пройдет новолуние у Дев. Возможно, вы запустите рекламу на свои услуги и начнете свой проект в соцсетях где будете зарабатывать на рекламе.

Неделю и месяц вы проведете в раздумьях, где взять деньги и как заработать еще больше

Но следует помнить, что могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, обучение или неудачные спекуляции.

Водолей

Новолуние в доме поездок, эмиграции, обучения и судов. В эти дни можно ждать гостей издалека.

Хорошее время для обращения в разного рода государственные инстанции, социальные ведомства, юридические конторы, общественные структуры, в том числе и международные комитеты и организации.

При этом могут быть неприятности заграницей или нерешенные там дела, вынужденный отъезд или эмиграция, опасность судебного преследования и неприятное известие издалека.

Также читайте полный прогноз для всех знаков Зодиака в неделю.

Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака совсем скоро ждут приятные изменения в жизни.

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