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Знаки Зодіаку, які накриватиме невдачами і проблемами до кінця тижня

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Середа 21 вересня 2022 06:30
Знаки Зодіаку, які накриватиме невдачами і проблемами до кінця тижня Фото: Гороскоп з 21 по 25 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на поточний тиждень, з 21 по 25 вересня розповість, яким знакам Зодіаку не пощастить найбільше. Комусь стане гірше зі здоров'ям, когось чекає конфліктний період, а у декого можуть виникнути проблеми на роботі.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Діва

Конфлікти з партнерами на роботі та вдома, важливо на цьому тижні вирішити всі незрозумілі ситуації та прояснити моменти у відносинах. Не виключено розставання чи втрата контрактів.

Час зайнятися собою та своїм просуванням - розширення можливостей відбудеться завдяки закордонним контактам та колабораціям.

Терези

Цього тижня може бути погане самопочуття та проблеми далеко від дому чи закордоном. Від вас знадобиться гранична увага на вулиці, дорозі, у спілкуванні з новими роботодавцями або знайомими. Не вірте на слово - укладайте робочі контракти, а також вам допоможуть гаджети, щоб зафіксувати домовленості.

Також краще виключити небезпечні види розваг і вести правильний спосіб життя, щоб не потрапити до лікарні.

Скорпіон

Можливі проблеми на роботі, серед підлеглих чи колег. Виявіть обережність, стриманість, не підтримуйте інтриги, намагайтеся бути осторонь міжусобиць.

Зосередьтеся на чіткому та скрупульозному виконанні поставлених завдань, і тоді неприємності обійдуть стороною. Або прийде допомога від спонсорів, піклувальників. Можуть бути непередбачені ситуації із дітьми.

Раніше астролог дала прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень.

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