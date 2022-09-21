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Знаки Зодиака, которые будут накрывать неудачами и проблемами до конца недели

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 06:30
Знаки Зодиака, которые будут накрывать неудачами и проблемами до конца недели Фото: Гороскоп с 21 по 25 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на текущую неделю с 21 по 25 сентября расскажет, каким знакам Зодиака не повезет больше всего. Кому-то станет хуже со здоровьем, кому-то предстоит конфликтный период, а у некоторых могут возникнуть проблемы на работе.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Дева

Конфликты с партнерами на работе и дома, важно на этой неделе решить все непонятные ситуации и прояснить моменты в отношениях. Не исключено расставание или утрата контрактов.

Пора заняться собой и своим продвижением - расширение возможностей произойдет благодаря зарубежным контактам и коллаборациям.

Весы

На этой неделе может быть неважное самочувствие и проблемы вдали от дома или за границей. От вас потребуется предельное внимание на улице, дороге, в общении с новыми работодателями или знакомыми. Не верьте на слово - заключайте рабочие контракты, а также вам помогут гаджеты, чтобы зафиксировать договоренности.

Также лучше исключить опасные виды развлечений и вести правильный образ жизни, чтобы не попасть в больницу.

Скорпион

Возможны проблемы на работе, среди подчиненных или коллег. Проявите осторожность, сдержанность, не поддерживайте интриги, старайтесь быть в стороне от междоусобиц.

Сосредоточьтесь на четком и скрупулезном выполнении поставленных задач, и тогда неприятности обойдут стороной. Или придет помощь от спонсоров, попечителей. Возможны непредвиденные ситуации с детьми.

Ранее астролог дала прогноз всем знакам Зодиака на неделю.

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