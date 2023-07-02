Знаки Зодіаку, які до кінця літа 2023 зустрінуть свою долю

Риби

Серйозні зміни в особистому житті Риби зможуть відчути вже в другій половині липня. Друга половинка, яка підходить за всіма параметрами, вже поруч, можливо, в близькому оточенні знака. Довгоочікувана зустріч буде несподіваною і незвичайною і таке знайомство Риби точно запам'ятають надовго.

Вам треба налаштуватися на потрібний лад і бути готовими до створення родини. Для представників знака, у яких вже є друга половинка, все також складається чудово - почуття до партнера заграють новими барвами.

Овен

У другій половині літа Овни можуть відчути, що дійсно закохалися. Цілком ймовірно, що їх партнерами стануть Стрільці або Леви.

Друга половинка у всьому буде підтримувати свого партнера-Овна, проявляти ініціативу і прагнути допомогти. Будь-яка зустріч Овнів зі своєю другою половиною буде прирівняна практично до вибуху бомби. І хоча роман буде розвиватися швидко, він має всі шанси перерости в серйозний тривалий союз.

Лев

У другій половині літа Леви зможуть зустріти не тільки свою нову любов, але і повернутися до тієї, що вже колись була. Більшість представників знака захочуть освіжити свої колишні почуття і почнуть всіляко проявляти інтерес до свого екс-партнера.

Відроджені почуття - це не найгірший варіант, тим більше, що вони пам'ятають, як добре їм було разом.

Терези

Терези зустрінуть свою любов в найнесподіваніший момент, який настане саме в другій половині літа. Період з кінця липня до серпня стане сприятливим для пошуку другої половинки.

Деякі представники знака будуть навіть впевнені, що ця людина призначена долею. Терези, які вже в стосунках, зможуть подарувати своїй другій половинці багато романтичних моментів і від партнера отримають те ж саме у відповідь.

Стрілець

До кінця літа зустріти свою любов зможуть самотні Стрільці. І вже до осені вони від почуттів вони будуть на сьомому небі від щастя.

Для сімейних Стрільців буде багато приводів для радості, можливо, відбудуться приємні зміни, а друга половинка стане любити ще більше.