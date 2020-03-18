Эти знаки Зодиака ждет сказочный успех: деньги просто под ногами

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на март подскажет, какие знаки Зодиака смогут получить финансовую прибыль уже скоро. Прогноз астрологов – в материале Styler

Гороскоп 2020 сулит удачу и финансовое везение некоторым знакам Зодиака. Кто до конца марта увидит деньги прямо под своими ногами, кого ждут приятные финансовые сюрпризы, а кто сможет приумножить свой капитал - читайте в прогнозе астрологов.

Овен

Астрологи считают, что все дела, в которые Овен вкладывал массу усилий, наконец-то начнут приносить ему долгожданные плоды. Это может быть получение долгожданной финансовой прибыли, неожиданная премия, а также признание заслуг или просто приятный сюрприз. При этом такие успехи только подхлестнут Овна к дальнейшей работе на успех и достижение желанных целей, которые покажутся такими близкими!

Стрелец

Астрологи обещают Стрельцу поддержку звезд в финансовых делах. Ближайшие дни отлично подходят для управления финансами и приумножения капитала. Если у Стрельца есть план, сейчас самое время, чтобы перейти к его реализации. До конца месяца можно начать разговор с начальством о прибавке к зарплате, запустить новый проект или удачно вложить деньги. Любой шаг Стрельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Водолей

Водолея ждет невероятно приятный и полезный сюрприз, причем буквально на пустом месте. Астрологи считают, что он может обнаружить прямо под ногами крупную сумму, просто решив прогуляться. Высока вероятность в конце марта получить крупный выигрыш в лотерею, Водолею могут вернуть давно забытый долг, или же он получит подарок от поклонника. Астрологи рекомендуют Водолею внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не пропустить дары судьбы.

Ранее мы писали, какие растения в доме приносят его обитателям богатство.