Эти знаки Зодиака ждет грандиозный денежный успех до конца недели

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Астрологи рассказали в гороскопе до конца недели, каким знакам Зодиака стоит рассчитывать на материальное благополучие

Гороскоп 2020 до конца текущей недели сулит некоторым знакам Зодиака серьезный успех в денежной сфере. Астрологи говорят, что этим трем представителям зодиакального круга будут с легкостью даваться любые начинания, связанные с материальным благополучием.

Главными счастливчиками периода с 13 по 16 августа станут Телец, Скорпион и Водолей. Астрологи назвали самые удачные дни для них, а также дали каждому важный совет, пишет 1001goroskop.

Телец

Телец не будет настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Телец избежит ненужных трат и возможных потерь, а также получит возможность повысить свои доходы. Звезды гороскопа советуют Тельцу уделить внимание ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Самый удачный день для Тельца на этой неделе: четверг, 13 августа.

Скорпион

Для Скорпиона настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах, в том числе и материальной! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Скорпиону навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что нужно Скорпиону для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Самый удачный день для Скорпиона на этой неделе: пятница, 14 августа.

Водолей

Этот период идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Водолея! Говорят, что смелость - это второе счастье, и окружающие будут поощрять Водолея совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса и финансового положения. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Водолея вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Самый удачный день для Водолея на этой неделе: четверг, 13 августа.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака исполнят свои самые заветные мечты до конца лета.

Также астролог назвала самые опасные периоды августа и предупредила, что такое было разве что в 1941-м.