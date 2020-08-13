Ці знаки Зодіаку чекає грандіозний грошовий успіх до кінця тижня

Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Астрологи розповіли в гороскопі до кінця тижня, яким знакам Зодіаку варто розраховувати на матеріальний добробут

Гороскоп 2020 до кінця поточного тижня обіцяє деяким знакам Зодіаку серйозний успіх в грошовій сфері. Астрологи кажуть, що цим трьом представникам зодіакального кола будуть з легкістю даватися будь-які починання, пов'язані з матеріальним добробутом.

Головними щасливчиками періоду з 13 по 16 серпня стануть Телець, Скорпіон і Водолій. Астрологи назвали найбільш вдалі дні для них, а також дали кожному важливу пораду, пише 1001goroskop.

Телець

Телець не буде налаштований ризикувати грошима, навіть якщо ситуація буде його до цього підштовхувати. Він віддасть перевагу тому, аби сто раз обдумати, перш ніж зробити якийсь крок. Так що, з одного боку, Телець уникне непотрібних витрат і можливих втрат, а також отримає можливість підвищити свої доходи. Зірки гороскопа радять Тельцю приділити увагу веденню своєї особистої бухгалтерії. Від його уважного погляду не сховається жоден підступ!

Найвдаліший день для Тельця на цьому тижні: четвер, 13 серпня.

Скорпіон

Для Скорпіона настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах, в тому числі і матеріальній! Його аргументи сильні як ніколи, а конкуренції можна майже не побоюватися. Навколишні готові піти Скорпіону назустріч, близькі здатні його підтримати. Іншими словами, все, що потрібно Скорпіону для ривка вперед, у нього вже є. Пора зібратися з духом, щоб почати рішуче діяти!

Найвдаліший день для Скорпіона на цьому тижні: п'ятниця, 14 серпня.

Водолій

Цей період ідеально підходить практично для будь-яких амбітних задумів Водолія! Кажуть, що сміливість - це друге щастя, і навколишні будуть заохочувати Водолія здійснювати рішучі і навіть зухвалі кроки, спрямовані на зміцнення свого статусу та фінансового становища. Так що скромно відмовчатися в куточку або зайняти нейтральну позицію у Водолія навряд чи вийде. І для його самооцінки це дуже навіть добре.

Найвдаліший день для Водолія на цьому тижні: четвер, 13 серпня.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку виконають свої найзаповітніші мрії до кінця літа.

Також астролог назвала найнебезпечніші періоди серпня і попередила, що таке було хіба що в 1941-му.