Эти знаки Зодиака ждет дыра в кошельке: финансовые неудачники мая

Гороскоп 2020 на май предупреждает некоторые знаки Зодиака о финансовых неприятностях в конце весны. Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которым нужно беречь своих кошельки.

Кому следует быть осторожными со своими деньгами? Как уберечь себя от финансовых потерь и пережить эту весну? Кому стоит перейти в режим жесткой экономии? Обо всем этом вы можете узнать из нашего материала.

Финансовый гороскоп на май: Дева

Май для кошелька Девы будет трудным и очень трудным. Особенно первая половина месяца. Астрологи рекомендуют урезать свои траты уже сейчас, чтобы иметь "защитную подушку" в следующем месяце. Ну а ближе к концу мая вас ждет выгодное предложение или подработка, благодаря которой вы твердо встанете на ноги в финансовом плане и добавите пару очков к своей профессиональной репутации.

Финансовый гороскоп на май: Скорпион

В начале мая Скорпиона может больно ударить по карману неудачно выполненный или сорвавшийся проект. Не расстраивайтесь, возможность исправить ситуацию появится ближе к середине месяца, но лишь для тех, кто будет готов для этого хорошенько потрудиться. А вот к концу весны Скорпиону будет необходим отдых, чтобы восстановить силы.

Финансовый гороскоп на май: Козерог

В начале месяца в бюджете Козерога обнаружится дыра, в которую утечет немалая часть свободных денег. Причем траты наваляться все и сразу: ходовая в машине развалится, коронка на зубе отлетит, любимые туфли протрутся. Может даже придется влезть в отложенную на черный день заначку или взять в долг. Впрочем, при разумном подходе опасаться нечего - к концу месяца дело пойдет на лад, а положение планет будет вам только в помощь.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака сильно повезет с деньгами в мае.