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Деньги потекут рекой: эти знаки Зодиака ждет финансовая удача в мае

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 05:51
Деньги потекут рекой: эти знаки Зодиака ждет финансовая удача в мае
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в финансовом гороскопе на май 2020 назвали самые везучие знаки Зодиака

Гороскоп 2020 на май расскажет о знаках Зодиака, которые в мае будут одарены финансовым благословением планет. Конец весны подарит им везение в деньгах, что приплывут кому-то в руки без особых усилий, а кому-то все же придется подсуетиться. Астрологи назвали сразу несколько представителей зодиакального круга, которым в мае улыбнется удача.

Кто эти счастливчики и как не упустить свой шанс - в материале Styler.

Финансовый гороскоп на май: Овны

В мае Овны будут при деньгах, даже если не станут слишком напрягаться ради заработков. Как минимум, им удастся сохранить уже имеющееся, а приложив определенные усилия и обзавестись весомой суммой на дополнительные расходы. Постарайтесь найти ей достойное применение: выгодно вложить, совершить давно задуманную крупную покупку, приберечь. А вот в конце месяца возможны перебои с деньгами, и ваша предусмотрительность будет очень кстати.

Финансовый гороскоп на май: Раки

Ракам деньги дадутся в труде, а вот шансы приманить финансовую удачу возрастут при работе в команде. Астрологи советуют именно сейчас ударно потрудиться, чтобы к концу мая пожинать первые плоды своих усилий. Если ищете спонсора, он скоро появится на горизонте, главное - подготовить солидную презентацию. Единственное, что может ввергнуть Раков в долговую яму, это страсть к импульсивным покупкам. Держите себя в руках.

Финансовый гороскоп на май: Стрельцы

Стрельцам придется поднапрячься, ведь тем из них, кто возьмется за дело с умом, обязательно удастся получить прибыль. В целом у Стрельцов все относительно стабильно: серьезных потерь не предвидится, а вот вливания зависят исключительно от них самих! Время хорошо подходит для налаживания деловых контактов, подготовки почвы для будущих свершений. Желаете сделать большую покупку или вложение - досконально просчитывайте риски.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака в мае начнут жизнь с чистого листа. Их ждут просто потрясающие перемены.

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