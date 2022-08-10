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Знаки Зодиака, сердце которых будет разбито вдребезги в августе 2022

Фото: Гороскоп на август 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут амурные неприятности. Отношения людей, рожденных под этими созвездиями, могут разорваться, и горьких слез будет пролито немало.

Об этом пишет SantePlus.

Дева

Этот знак должен ожидать неожиданных перемен в своей любовной жизни. Партнер может быть удаленным и холодным, что посеет сомнения в Деве, которая слишком быстро сделает неудачные выводы.

К сожалению, Дева может усомниться в верности партнера, что приведет к напряжению в паре. Для вас лучше выслушать партнера и пересмотреть ваши выводы, иначе разрыв неизбежен.

Скорпион

Скорпион является одним из знаков, чье сердце может разбиться в августе. И всему виной ваш несносный характер: если вы будете постоянно критиковать и винить во всех промахах свою половинку, она просто от вас уйдет.

С другой стороны, Скорпион рискует замкнуться в себе, если он не будет иметь полного внимания своей второй половины.Тогда он обвинит любимого человека в том, что он недостаточно инвестировал в отношения.

Водолей

Водолей вдруг может понять, что совсем не знает любимого человека. Он будет разочарован, увидев, что на самом деле он никогда не был на одной волне с тем, кого любил.

Тем не менее, он все равно попытается приложить усилия, спровоцировав дискуссию, которая, к сожалению, откроет горькую правду.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которых ждет перелом судьбы в августе 2022.

Также узнайте, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.

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