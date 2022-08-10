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Знаки Зодіаку, серце яких буде розбите вщент у серпні 2022

Фото: Гороскоп на серпень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2022 розповість про три знаки Зодіаку, яких чекають амурні неприємності. Стосунки людей, народжених під цими сузір'ями, можуть розірватися, і гірких сліз буде пролито чимало.

Про це пише SantePlus.

Діва

Цей знак повинен очікувати несподіваних змін у своєму любовному житті. Партнер може бути віддаленим і холодним, що посіє сумніви в Діві, яка занадто швидко зробить невдалі висновки.

На жаль, Діва може засумніватися у вірності партнера, що призведе до напруги в парі. Для вас краще вислухати партнера і переглянути ваші висновки, інакше розрив - неминучий.

Скорпіон

Скорпіон є одним із знаків, чиє серце може розбитися у серпні. І всьому виною ваш нестерпний характер: якщо ви будете постійно критикувати і звинувачувати у всіх промахах свою половинку, вона просто від вас піде.

З іншого боку, Скорпіон ризикує замкнутися в собі, якщо він не матиме повної уваги своєї другої половини.Тоді він звинуватить кохану людину в тому, що вона недостатньо інвестувала у стосунки.

Водолій

Водолій раптом може зрозуміти, що зовсім не знає кохану людину. Він буде розчарований, побачивши, що насправді він ніколи не був на одній хвилі тим, кого любив.

Тим не менш, він все одно спробує докласти зусиль, спровокувавши дискусію, яка, на жаль, відкриє гірку правду.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яких чекає перелом долі у серпні 2022.

Також дізнайтеся, які знаки Зодіаку вважаються найзлішими і навіть небезпечними.

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