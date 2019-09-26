Эти знаки Зодиака обретут настоящую любовь до конца сентября: прогноз астролога

Любовный гороскоп 2019 подскажет, кому из знаков Зодиака посчастливится найти свою половинку до конца сентября. Астролог Павел Глоба советует представителям этих зодиакальных созвездий не терять времени и уже сегодня выходить на "любовную охоту". Ведь человек, встреченный в этот период может стать для этих трех знаков Зодиака "тем самым".

Овны

Овну нужно быть готовым к тому, что какой-то человек может проявить к нему свой настойчивый интерес. Если поклонник покажется ему интересным или тем более пробудит ответные любовные чувства, у Овна есть все шансы со временем составить с ним неплохую пару.

И хотя до конца сентября Овен не будет настроен флиртовать и вообще вести себя легкомысленно, у него появится шанс найти человека столь же серьезного. Звезды обещают Овну, что степенные разговоры о политике, науке или искусстве вполне способны зажечь между собеседниками искру романтического интереса. А со временем, возможно, и перерасти в настоящую страсть.

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Близнецы

До конца этого месяца романтика и чувство юмора будут для Близнецов крепко связаны друг с другом. Близнецы, скорее всего, обратят внимание именно на человека, который сумеет их как следует рассмешить. И это покажется Близнецам невероятно сексуальным.

Близнецов даже в отсутствие свечей, цветов, шампанского и всех остальных атрибутов, ждет прекрасный вечер с любимым человеком, полный нежности и страсти.

Скорпион

У Скорпиона до конца сентября есть все шансы завязать знакомство, которое со временем может перерасти в настоящую любовь. Если он одинок, не стоит сопротивляться судьбе, - советует Павел Глоба. Это не означает, что Скорпион сам должен делать первый шаг, но и проявлять неприступность, вроде "Я не знакомлюсь на улице!", тоже вряд ли разумно.

Лучшая тактика этого периода - плыть по течению. Если вам улыбнулись - улыбнитесь в ответ. Кто знает, возможно, это судьба, и через десять лет Скорпион будет рассказывать об этом дне своим детям?