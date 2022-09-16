Эти знаки Зодиака накроет романтической страстью в ближайшие дни: не пропустите момент

Гороскоп на середину сентября сулит нескольким знакам Зодиака романтическую страсть, неожиданные встречи и чувственность. Венера будет находиться в знаке Девы, а Луна в знаке Тельца - и это разбудит огонь страсти и романтического хаоса.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут романтические приключения в ближайшие дни. Об этом сообщает Sante Plus.

Телец

Тельцы в ближайшие дни будут очень счастливы в личных отношениях. Все звезды к ним будут благосклонны и позволят прожить невероятную страстную историю.

Чтобы обрести состояние удовлетворения от отношений, Тельцам необходимо чувствовать себя в безопасности и иметь стабильность. Именно это они смогут получить от своего партнера.

Дева

Девам в ближайшую неделю будет очень комфортно со своими партнерами. Они будут шутить, настроение будет приподнятым и все неурядицы исчезнут.

Представители этого знака смогут отпустить ситуацию и наслаждаться настоящим моментом.

Рыбы

В ближайшие дни Рыбы перестанут бояться вкладывать свои силы в отношения и это улучшит взаимодействие с партнером. Им станет легче доверять близкому человеку, и они снова почувствуют комфорт. Все это подтолкнет Рыбы к развитию взаимоотношений и движению вперед.

Тревожные состояния уйдут, а ближайшие пять дней могут стать решающими в личной сфере.