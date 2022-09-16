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Ці знаки Зодіаку накриє романтичною пристрастю в найближчі дні: не пропустіть момент

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П'ятниця 16 вересня 2022 06:55
Ці знаки Зодіаку накриє романтичною пристрастю в найближчі дні: не пропустіть момент Фото: цим знакам Зодіаку середина вересня принесе пристрасть (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на середину вересня обіцяє декільком знакам Зодіаку романтичну пристрасть, несподівані зустрічі та чуттєвість. Венера буде перебувати в знаку Діви, а Місяць в знаку Тельця - і це розбудить вогонь пристрасті та романтичного хаосу.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яких чекають романтичні пригоди найближчими днями. Про це повідомляє Sante Plus.

Телець

Тельці найближчими днями будуть дуже щасливі в особистих стосунках. Всі зірки до них будуть прихильні та дозволять прожити неймовірну пристрасну історію.

Щоб отримати стан задоволення від стосунків, Тельцям необхідно відчувати себе в безпеці та мати стабільність. Саме це вони зможуть отримати від свого партнера.

Діва

Дівам в найближчий тиждень буде дуже комфортно зі своїми партнерами. Вони будуть жартувати, настрій буде піднесеним і всі негаразди зникнуть.

Представники цього знака зможуть відпустити ситуацію і насолоджуватися справжнім моментом.

Риби

Найближчими днями Риби перестануть боятися вкладати свої сили у стосунки й це поліпшить взаємодію з партнером. Їм стане легше довіряти близькій людині, і вони знову відчують комфорт. Все це підштовхне Риби до розвитку взаємин і руху вперед.

Тривожні стани підуть, а найближчі п'ять днів можуть стати вирішальними в особистій сфері.

До речі, раніше ми писали про те, кому полоскоче нерви ретроградний Меркурій найближчими днями.

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