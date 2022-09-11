Ретроградный Меркурий пощекочет нервы: что ждет все знаки Зодиака с 12 по 18 сентября

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет, как важные события могут произойти в жизни каждого знака Зодиака. Влияние ретроградного Меркурий будет чувствоваться и многих ждут неожиданные сюрпризы.

Овен

У Овнов на этой неделе будут разборки с партнерами личными и деловыми, так как ретроградный Меркурий решит навести порядок в этой сфере жизни. Так же возможны встречи или переписки с бывшими. Благоприятно устраивать встречи с одноклассниками или однокурсниками. Здоровье потребует лишних затрат, возможно это страховка или обследование.

Телец

Тельца ждет двойственная ситуация на работе, возможен возврат кого-то из коллег, либо вас пригласят на старое место, либо ситуация подведет к прошлому сотрудничеству. Переедание и алкоголь могут вызвать осложнения здоровья на этой неделе, в целом вам нужно внимательно отнестись к себе на этой неделе и при любых недомоганиях обратиться к врачу.

Близнецы

Близнецам захочется вспомнить прошлое, последить за кем-то в соцсетях, пощекотать нервы и позвонить кому-то из бывших на нетрезвую голову. Возможен возврат любовников. На этой неделе могут быть хлопоты из-за детей, например, перевод в другую школу или возврат их из-за границы.

Рак

Раки будут заниматься домашними делами, ремонтами либо переездами. Многие Раки на этой неделе вернуться к себе домой. Дома вас ждут сюрпризы. Можно устроить посиделки дома с друзьями или навестить родителей, родственников. Так же вы будете выступать в качестве психолога и поддержки для нуждающихся в вас.

Лев

У Львов на этой неделе прекрасные возможности для заработка, но и потратить денюжки вам хочется, как можно скорее. Не спешите покупать Айфон 14 на ретроградном Меркурии, так как возможно вы разочаруетесь в покупке или он быстро придет в негодность. Так же следите за своими вещами и деньгами, могут быть кражи.

Дева

Для Дев самое время заниматься собой, спортом, своим здоровьем и стройнеть. Но ни в коем случае не ходите к новому косметологу, стилисту или парикмахеру – только к проверенному и у которого вы уже были. Потому что могут быть неожиданности в конечном результате. Покупок лучше избежать. Новые предложения по работе могут таить опасность.

Весы

На Весов может напасть жор на этой неделе, а все из-за выяснений отношений с партнерами. Вам нужно успокоиться и перестать заедать негатив. Поможет в этом - общение в соцсетях, можете там спокойно слить свой негатив. Будьте аккуратны за границей, могут быть нарушения или двойственные ситуации.

Скорпион

Скорпионы могут распрощаться со своими друзьями, если на этой неделе займете или одолжите у них деньги. Вряд ли долг будет возращен. Это не лучшее время чтоб к кому-то обращаться за помощью. Возможны яркие встречи из прошлого. Финансового вложения потребуют рекламные кампании, какие-то ваши проекты или соцсети.

Стрелец

Стрельцов ждет не очень веселая неделя – могут быть увольнения либо неприятные известия от родственников. Так же возможны разрывы договоренностей, потеря статуса, дома или развод. В финансовом плане все сложится наилучшим образом, могут быть хорошие предложения из-за границы.

Козерог

Козероги могут успешно завершить начатые ранее юридические вопросы, особенно которые касаются земли, акций и недвижимости. Могу быть инвестиционные вливания со стороны либо получение наследства. Благоприятное время для повторного поступления на обучение либо пересдача долгов. Знакомства заграницей не будут нести серьезный характер.

Водолей

Водолеям на этой неделе нужно поберечь себя и не лезть в рисковые ситуации, в том числе и бизнесовые. Могут быть большие потери финансов, шантаж и обман. Кто-то может завладеть вашим имуществом не совсем честным путем. Не слушайте сплетни и абстрагируйтесь от неприятных известий, которых будет довольно много на этой неделе.

Рыбы

Рыбам захочется всего и побольше. Кого-то даже половят за интрижкой на стороне. Вы будете находиться в эйфории и экстазе, но у вашего партнера в голове сейчас только холодный расчет. Благоприятное время, чтоб создать команду своей мечты и успешно завершить прошлые проекты на работе. Возможны подарки со стороны партнеров.