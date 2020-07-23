Эти знаки Зодиака могут внезапно обанкротиться в августе

Гороскоп 2020 на август сулит некоторым знакам Зодиака неудачи и потери, которые могут подстеречь их совершенно неожиданно. Астролог дал совет каждому из них, как не увязнуть в долговых обязательствах, с которыми придется расплачиваться чуть ли не до новогодних праздников.

Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, которые могут стать жертвой своей же нерасчетливости. Об этом пишет Slovofraza.

Рак

Для Раков, что привыкли экономить, откладывать и относиться к деньгам рационально, в августе что-то может пойти не так. Астролог говорит, что вы можете расслабиться и совершить неожиданно для себя спонтанную крупную и дорогую покупку, которая в результате не принесет ни радости, ни пользы.

Остерегайтесь громких рекламных слоганов и красивых вывесок, чтобы потом не кусать локти за бездумно потраченные сбережения. Глоба пишет, что всего одна ошибка может вогнать вас в долги и довести до нищеты.

Стрелец

Стрельцы, которые легко относятся к деньгам и живут по принципу "easy come, easy go", тоже могут оказаться в не очень простой материальной ситуации. Астролог советует прислушаться к звездам гороскопа и постараться отложить хоть немного впрок.

Даже если вы легко зарабатываете (впрочем, так же легко тратите), не поддавайтесь лишний раз искушению. Деньги вскоре могут вам пригодиться, а взять будет неоткуда.

Рыбы

Рыбам пора перестать летать в облаках и вернуться в реальный мир. Иначе дыра в кошельке вырастет до угрожающих размеров. Астролог призывает вас взяться за голову в августе, иначе вы не только лишитесь привлекательных возможностей, но также погрузитесь в долговую яму.

Не берите никаких кредитов, и не подвергайте себя и близких неоправданным рискам. Вам пора научиться жить рационально, иначе все может закончиться очень плачевно.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет оглушительный успех в августе.

Также в гороскопе Таро на август всем знакам Зодиака мы писали, кто сможет разбогатеть, а кого ждут неудачи.