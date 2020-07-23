Ці знаки Зодіаку можуть раптово збанкрутувати в серпні

Гороскоп 2020 на серпень обіцяє деяким знакам Зодіаку невдачі та втрати, які можуть підстерегти їх абсолютно несподівано. Астролог дав пораду кожному з них, як не загрузнути в боргових зобов'язаннях, з якими доведеться розплачуватися мало не до новорічних свят.

Павло Глоба назвав трьох представників зодіакального кола, які можуть стати жертвою свого ж марнотратства. Про це пише Slovofraza.

Рак

Для Раків, що звикли заощаджувати, відкладати і ставитися до грошей раціонально, в серпні щось може піти не так. Астролог каже, що ви можете розслабитися і зробити несподівано для себе спонтанну велику і дорогу покупку, яка в результаті не принесе ні радості, ні користі.

Остерігайтеся гучних рекламних слоганів і красивих вивісок, щоб потім не кусати лікті за бездумно витрачені заощадження. Глоба пише, що всього одна помилка може увігнати вас в борги та довести до злиднів.

Стрілець

Стрільці, які легко ставляться до грошей і живуть за принципом "easy come, easy go", теж можуть опинитися в не дуже простій матеріальній ситуації. Астролог радить прислухатися до зірок гороскопу і постаратися відкласти хоч трохи про запас.

Навіть якщо ви легко заробляєте (втім, так само легко витрачаєте), не піддавайтеся зайвий раз спокусі. Гроші незабаром можуть вам стати в пригоді, а взяти не буде звідки.

Риби

Рибам час перестати літати в хмарах і повернутися в реальний світ. Інакше діра в гаманці зросте до загрозливих розмірів. Астролог закликає вас взятися за голову в серпні, інакше ви не тільки втратите привабливі можливості, але також поринете в боргову яму.

Не беріть ніяких кредитів, і не піддавайте себе і близьких невиправданим ризикам. Вам пора навчитися жити раціонально, інакше все може закінчитися дуже плачевно.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає шалений успіх у серпні.

Також в гороскопі Таро на серпень всім знакам Зодіаку ми писали, хто зможе розбагатіти, а кого чекають невдачі.