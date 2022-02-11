Эти знаки Зодиака могут становиться настоящими энергетическими вампирами

Овен

Овны могут превращаться в эмоциональных вампиров, когда начинают сгонять свои эмоции и гнев на родных и друзьях. Дело в том, что они часто работают и живут на пределе своих возможностей, что выливается в подобные срывы. Овнам свойственно прямо показывать свои эмоции и злость, которые запросто могут ранить окружающих.

Телец

Астрологи говорят, что превратить Тельца в энергетического вампира можно с высокой долей вероятности. Эти люди часто ждут признания от тех, кто с ними рядом, а еще они склонны взрываться эмоциями, если что-то идет не по их плану. По этим причинам окружающие могут чувствовать упадок сил, так как Тельцы склонны обвинять всех вокруг в том, что они посеяли хаос в их жизни.

Рак

Раки тоже часто демонстрируют признаки энергетического вампиризма. Представители этого знака ставят свое счастье в зависимость от других людей, что влечет за собой неприятные последствия. Астрологи советуют Ракам больше полагаться на себя и перестать разрывать все свои связи с внешним миром.

Дева

Девы еще те энергетические вампиры, ведь они часто открыто говорят обо всем, что захотят, даже если понимают, к каким последствиям могут привести их слова или действия. К тому же Девам присуще унижать других людей, чтобы прикрыть свои промахи, даже если они знают, что могут обидеть. Но таким образом представители знака повышают свою самооценку.

Стрелец

Стрельцам присуще погружаться в чужие эмоции, но в один момент все может прекратиться. Если вы в отношениях с представителем знака Зодиака, вам могут не назвать ни одной причины, за что вас можно было бы оставить, но вы все равно в итоге остаетесь одни. Такое подвешенное состояние выматывает тех, кто рядом со Стрельцами.