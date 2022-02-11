Ці знаки Зодіаку можуть ставати справжніми енергетичними вампірами

Овен

Овни можуть перетворюватися в емоційних вампірів, коли починають зганяти свої емоції і гнів на рідних і друзів. Справа в тому, що вони часто працюють і живуть на межі своїх можливостей, що виливається в подібні зриви. Овнам властиво прямо показувати свої емоції і злість, які запросто можуть поранити оточуючих.

Телець

Астрологи кажуть, що перетворити Тельця в енергетичного вампіра можна з високою ймовірністю. Ці люди часто чекають визнання від тих, хто з ними поруч, а ще вони схильні вибухати емоціями, якщо щось йде не за їхнім планом. З цих причин оточуючі можуть відчувати занепад сил, так як Тельці схильні звинувачувати всіх навколо в тому, що вони посіяли хаос в їхньому житті.

Рак

Раки теж часто демонструють ознаки енергетичного вампіризму. Представники цього знака ставлять своє щастя в залежність від інших людей, що тягне за собою неприємні наслідки. Астрологи радять Ракам більше покладатися на себе і перестати розривати всі свої зв'язки із зовнішнім світом.

Діва

Діви ще ті енергетичні вампіри, адже вони часто відкрито говорять про все, що захочуть, навіть якщо розуміють, до яких наслідків можуть призвести їхні слова або дії. До того ж Дівам притаманно принижувати інших людей, щоб прикрити свої промахи, навіть якщо вони знають, що можуть образити. Але таким чином представники знака підвищують свою самооцінку.

Стрілець

Стрільцям притаманно занурюватися в чужі емоції, але в один момент все може припинитися. Якщо ви у відносинах з представником знака Зодіаку, вам можуть не назвати жодної причини, за що вас можна було б залишити, але ви все одно залишаєтеся одні. Такий підвішений стан вимотує тих, хто поруч зі Стрільцями.