Знаки Зодиака, которых прямо сейчас могут постигнуть неудачи: берегитесь!

Телец

У Тельцов будет много поездок и общения. Придется решать вопросы бизнеса, прилагать много усилий.

Будьте осторожны и перед поездкой обязательно проверяйте машину. Документы и всю поступившую информацию тщательно проверяйте - возможна подделка.

Близнецы

Близнецам в случае ухудшения самочувствия стоит немедленно обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее оно закончится успешно.

Так же не поддавайтесь на авантюры и не вкладывайте в сомнительные операции деньги.

Дева

Девам следует не ввязываться в авантюрные идеи. Это может грозить в дальнейшем судебными разбирательствами. Также не планируйте никаких поездок вдали от дома.

Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда заграницу. Возникнут непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем могут сделать это невозможным.