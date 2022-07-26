Знаки Зодіаку, яких прямо зараз можуть спіткати невдачі: бережіться!

Телець

У Тельців буде багато поїздок і спілкування. Доведеться розв'язувати питання бізнесу, докладати багато зусиль.

Будьте обережні і перед поїздкою обов'язково перевіряйте машину. Документи та всю інформацію, що надійшла, ретельно перевіряйте – можлива підробка.

Близнюки

Близнюкам в разі погіршення самопочуття варто негайно звернути увагу на здоров'я. Чим раніше почнете лікування, тим швидше й успішно воно закінчиться.

Так само не піддавайтеся на авантюри та не вкладайте в сумнівні операції гроші.

Діва

Дівам слід не вплутуватися в авантюрні ідеї. Це може загрожувати надалі судовими розглядами. Так само не плануйте ніяких поїздок далеко від дому.

Не починайте на цьому тижні оформлення документів для виїзду закордон. Виникнуть непередбачені ситуації, що надалі можуть зробити це неможливим.