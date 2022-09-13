Знаки Зодиака, которые смогут изрядно подзаработать уже скоро

Лев

У Львов на этой неделе прекрасные возможности для заработка, но и тратить денежки вам захочется, как можно быстрее.

Не спешите покупать новый Айфон на ретроградном Меркурии (с 9 сентября по 4 октября), ибо возможно вы разочаруетесь в покупке или он быстро придет в негодность. Так же следите за своими вещами и деньгами, могут быть кражи.

Стрелец

В финансовом плане все сложится наилучшим образом, могут быть хорошие предложения из-за рубежа.

При этом Стрельцов ждет не очень веселая неделя - могут быть увольнения или неприятные известия от родственников. Так же возможны разрывы договоренностей, потеря статуса, дома или развод.

Козерог

Могут быть инвестиционные вливания со стороны или получение наследства. Благоприятное время для повторного поступления на учебу или пересдача долгов. Знакомства за рубежом не будут нести серьезный характер.

Козероги могут успешно завершить начатые ранее юридические вопросы, особенно касающиеся земли, акций и недвижимости.