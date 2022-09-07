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Знаки Зодиака, которые будут притягивать деньги как магнит в сентябре 2022

Фото: финансовый гороскоп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которым сильно повезет с деньгами в первый месяц осени.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Для представителей знака сентябрь будет наиболее удачным в финансовой сфере.

Стоит подумать о приобретении жилья или другого крупного приобретения в доме, обновлении интерьера, мебели, бытовой техники.

Если не хватает денег, то можно обращаться за помощью в ближайшее окружение - братья, сестры, даже близкие соседи.

Лев

Финансовые вопросы для Львов будут удачными в сентябре. И все благодаря пониманию тактической выгоды, проявлению острого ума и яркости.

Высокий доход можно получить людям, работающим в финансовых операциях, сфере развлечений и шоу-бизнеса, преподавании.

Вы можете попробовать свою силу на бирже и попытать счастья на лотерейном турнире. Скорее всего, выиграть удастся.

Водолей

С финансовой стороны, сентябрь 2022 года будет благоприятным месяцем.

Вы сможете умело распоряжаться кредитами или инвестированием, открыть удачные депозиты, получать хороший доход от экспортных и импортных операций, торговли.

Доходы будут радовать стабильностью, исходя из различных ресурсов.

Ранее мы писали про полный прогноз для всех знаков Зодиака на сентябрь 2022.

Также читайте детальный прогноз на каждый день недели.

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