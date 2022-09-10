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Знак Зодиака, который назван любимцем Фортуны в сентябре 2022: кому повезет

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Суббота 10 сентября 2022 06:30
Знак Зодиака, который назван любимцем Фортуны в сентябре 2022: кому повезет Фото: Гороскоп на сентябрь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2022 расскажет о знаке Зодиака, который в первый месяц осени станет любимцем Фортуны и ему будет везти во всем.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Этот знак - Рак!

По словам астролога многие Раки будут любимцами Фортуны в сентябре 2022. Они ждут удачного стечения обстоятельств в работе, и сложные задачи будут решены креативно и творчески. В течение этого периода будьте готовы отправиться в командировку, где вы сможете решать все накопившиеся проблемы.

Начало осени отметят деловые переговоры, в которых вы сможете найти общий язык очень просто, договориться по многим процедурам, объяснить ценность ваших проектов и идей. Но лучше это делать до 9 сентября. Хорошее время для консультации.

Используйте данный период, чтобы наладить контакты и обсудить долгосрочное сотрудничество. Знакомство по улице, в поездке или через родственников может быть очень перспективным.

Если вы состоите в долгосрочном партнерстве, то сентябрь 2022 может быть неплохим месяцем для путешествий в экзотические страны или Европы. А одинокий Рак в это время может рассчитывать на романтические знакомства в дороге и в университете.

Сентябрь будет наиболее удачным в финансовой сфере. Стоит подумать о приобретении жилья или иного крупного приобретения в доме, обновлении интерьера, мебели, бытовой технике. Если не хватает денег, то можно обращаться за помощью в ближайшее окружение - братья, сестры, даже близкие соседи.

В сентябре 2022 тоже будет ощутим доход партнера. Сейчас вам сопутствует успех в путешествии и любом творческом начинании. Хорошая иммунная система с успехом будет бороться со всякими простудами и вирусами, травмами.

Ранее мы писали про знаки Зодиака, которые будут притягивать деньги как магнит в сентябре 2022.

Также читайте про полный прогноз для всех знаков Зодиака на сентябрь 2022.

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