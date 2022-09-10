Знак Зодіаку, названий улюбленцем Фортуни у вересні 2022: кому пощастить

Гороскоп на вересень 2022 розповість про знак Зодіаку, який в перший місяць осені стане улюбленцем Фортуни і йому щаститиме у всьому.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Цей знак - Рак!

За словами астролога багато Раків будуть улюбленцями Фортуна у вересні 2022. Вони чекають вдалого збігу обставин в роботі, і складні завдання будуть вирішені креативно і творчо. Протягом цього періоду будьте готові відправитися у відрядження, де ви зможете вирішувати всі накопичені проблеми.

Початок осені відзначать ділові переговори, в яких ви зможете знайти спільну мову дуже просто, домовитися по багатьом процедурам, пояснити цінність ваших проектів та ідей. Але краще це робити до 9 вересня. Гарний час для консультації.

Використовуйте даний період, щоб налагодити контакти і обговорити довгострокове співробітництво. Знайомство по вулиці, в поїздці або через родичів може бути дуже перспективним.

Якщо ви перебуваєте в довгостроковому партнерстві, то вересень 2022 може бути непоганим місяцем для подорожей в екзотичні країни або Європи. А самотній Рак в цей час може розраховувати на романтичні знайомства в дорозі і в університеті.

Вересень буде найбільш вдалим у фінансовій сфері. Варто подумати про придбання житла або іншого великого придбання в будинку, оновленні інтер'єру, меблів, побутової техніки. Якщо не вистачає грошей, то можна звертатися за допомогою в найближче оточення - брати, сестри, навіть близькі сусіди.

У вересні 2022 теж буде відчутний дохід партнера. Зараз вам супроводжує успіх в подорожі і будь-якому творчому починанні. Хороша імунна система з успіхом буде боротися зі всякими застудами і вірусами, травмами.