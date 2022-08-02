"Знак" на ушах может предупредить о сердечном приступе: как он выглядит

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности человека. Именно поэтому следует внимательно следить за работой сердца, вести здоровый образ жизни и вовремя понимать, когда организм делает вам предупреждение.
Об этом пишет Daily Express.
Такое явление называют "симптом Фрэнка", или "знак Фрэнка" (Frank's sign) в честь человека, который первым наблюдал его - доктора Сандера Фрэнка.
Именно он еще в 1973 году заметил его у пациентов с болью в груди и закупоркой коронарных артерий.
"Симптом Фрэнка" - это диагональная складка на мочке уха. Некоторые исследования показывают, что эта складка связана с повышенным риском сердечных заболеваний.
Фото: Симптом Фрэнка (facebook)
Теория заключается в том, что "знак Фрэнка" связан с потерей эластина и эластичных волокон. Это процесс, который повреждает кровеносные сосуды у людей с ишемической болезнью сердца.
Существует три основных принципа снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания общего здоровья.
Это сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями и положительными привычками.
Такие три привычки вместе могут помочь поддерживать положительное общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Ранее мы писали, как сделать жареную пищу полезной для здоровья.
Также сообщалось о питательном и очень полезном продукте, который снижает риск преждевременной смерти на целых 42%.