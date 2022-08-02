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"Знак" на ушах может предупредить о сердечном приступе: как он выглядит

Коллаж РБК-Украина: Сердечный приступ можно предупредить
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности человека. Именно поэтому следует внимательно следить за работой сердца, вести здоровый образ жизни и вовремя понимать, когда организм делает вам предупреждение.

Об этом пишет Daily Express.

Какой "знак" на ушах предупреждает о сердечном приступе

Такое явление называют "симптом Фрэнка", или "знак Фрэнка" (Frank's sign) в честь человека, который первым наблюдал его - доктора Сандера Фрэнка.

Именно он еще в 1973 году заметил его у пациентов с болью в груди и закупоркой коронарных артерий.

"Симптом Фрэнка" - это диагональная складка на мочке уха. Некоторые исследования показывают, что эта складка связана с повышенным риском сердечных заболеваний.

Фото: Симптом Фрэнка (facebook)

Теория заключается в том, что "знак Фрэнка" связан с потерей эластина и эластичных волокон. Это процесс, который повреждает кровеносные сосуды у людей с ишемической болезнью сердца.

Признаки сердечного приступа:

  • дискомфорт в центре грудной клетки;
  • сжимающая, тянущая боль за грудиной;
  • боль в левой руке с проекцией в локоть, мизинец, шею, нижнюю челюсть;
  • чувство страха, частое дыхание (более 30 дыхательных движений в минуту);
  • холодный пот, тошнота, головокружение.

Как снизить риск сердечных заболеваний

Существует три основных принципа снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания общего здоровья.

Это сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями и положительными привычками.

Такие три привычки вместе могут помочь поддерживать положительное общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее мы писали, как сделать жареную пищу полезной для здоровья.

Также сообщалось о питательном и очень полезном продукте, который снижает риск преждевременной смерти на целых 42%.

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