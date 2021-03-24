"Знак дружбы украинского и русского народов" в Харькове подорвал сеть

В Харькове появился памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", который установили в среду, 24 марта, на месте ранее демонтированного жителями города аналога.
Об этом рассказал депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик в своем Facebook.
Также политик опубликовал соответствующее фото.
Как уточнил глава фракции пророссийской политсилы в Харьковском горсовете, предыдущий "камень дружбы" был установлен в память о Переяславской раде 1654 года. А харьковчан, которые снесли знак после начала российской агрессии против Украины, Лесик назвал вандалами.
"Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - заявил он.
В Харькове установили "камень дружбы" украинцев и россиян (фото: facebook.com/Андрей Лесик)
Реакция в сети на публикацию последовала довольно бурная - многих крайне возмутило возникновение в Харькове такого "камня дружбы" украинцев и россиян по время продолжающейся с 2014 года войны в восточных регионах и оккупации Россией территорий Украины.
Так, в комментариях звучат эмоциональные нелестные высказывания в адрес автора поста, а "памятному" новообразованию украинцы пророчат скорый демонтаж. Приведем только самые "невинные" комменты пользователей интернета.
Сеть возмутила установка в Харькове "камня дружбы" украинцев и россиян (фото: скрин комментариев)
Между тем, этот знак не простоял и дня - конструкцию, установленную в селе Русская Лозовая Дергачевского района, уже разбили.
Как передает "Суспільне.Харків" в своем Telegram-канале, это сделали представители общественной организации "Фрайкор". Информацию об этом подтвердил лидер ОО Георгий Тарасенко.
Харьковский "камень дружбы" украинцев и россиян уже разбили (фото: t.me/suspilnekharkiv)
Сооснователь проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков уже призвал СБУ разобраться в причинах появления такого камня на въезде в Харьков.
Добавим, что в областном представительстве Украинского института национальной памяти подчеркивают, что действия ОПЗЖ по установке такого знака "противоречат здравому смыслу".
"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором по отношению к Украине. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину для украинского общества, которое сегодня переживает, чуть ли не каждый день получает ужасные вести с фронта", - сказала Мария Тахтаулова.
Напомним, недавно в Харькове депутата Лесика вынесли с трибуны за слова о "государственном перевороте", а в сети появилось видео драки в горсовете.
Также мы писали о том, что в Институте нацпамяти высказались о сносе памятников в рамках закона о декоммунизации.