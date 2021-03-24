"Знак дружби українського і російського народів" у Харкові підірвав мережу

У Харкові з'явився пам'ятний знак під назвою "Камінь дружби українського і російського народів", який встановили в середу, 24 березня, на місці раніше демонтованого жителями міста аналога.
Про це розповів депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик у своєму Facebook.
Також політик опублікував відповідне фото.
Як уточнив глава фракції проросійської політсили в Харківській міськраді, попередній "камінь дружби" був встановлений на пам'ять про Переяславську раду 1654 року. А харків'ян, які знесли знак після початку російської агресії проти України, Лесик назвав вандалами.
"Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - заявив він.
У Харкові встановили "камінь дружби" українців і росіян (фото: facebook.com/Андрій Лесик)
Реакція в мережі на публікацію послідувала досить бурхлива - багатьох вкрай обурило поява в Харкові такого "каменю дружби" українців і росіян під час триваючої з 2014 року війни в східних регіонах і окупації Росією територій України.
Так, в коментарях звучать емоційні невтішні висловлювання на адресу автора поста, а "пам'ятному" новотворенню українці пророкують швидкий демонтаж. Наведемо тільки "найневинніші" коменти користувачів інтернету.
Мережа обурила установка в Харкові "каменю дружби" українців і росіян (фото: скрін коментарів)
Водночас цей знак не простояв і дня - конструкцію, встановлену в селі Руська Лозова Дергачівського району, вже розбили.
Як передає "Суспільне.Харків" у своєму Telegram-каналі, це зробили представники громадської організації "Фрайкор". Інформацію про це підтвердив лідер ГО Георгій Тарасенко.
Харківський "камінь дружби" українців і росіян вже розбили (фото: t.me/suspilnekharkiv)
Співзасновник проекту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков вже закликав СБУ розібратися в причинах появи такого каменю на в'їзді до Харкова.
Додамо, що в обласному представництві Українського інституту національної пам'яті наголошують, що дії ОПЗЖ по установці такого знака "суперечать здоровому глузду".
"На законодавчому й міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас для українського суспільства, яке сьогодні переживає, чи не кожен день отримує жахливі вісті з фронту", - сказала Марія Тахтаулова.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові депутата Лесика винесли з трибуни за слова про "державний переворот", а в мережі з'явилося відео бійки у міськраді.
Також ми писали про те, що в Інституті нацпам'яті висловилися про знесення пам'ятників в рамках закону про декомунізацію.