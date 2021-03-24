"Знак дружбы украинского и русского народов" в Харькове подорвал сеть

В Харькове появился памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов", который установили в среду, 24 марта, на месте ранее демонтированного жителями города аналога.

Об этом рассказал депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрей Лесик в своем Facebook .

Также политик опубликовал соответствующее фото.

Как уточнил глава фракции пророссийской политсилы в Харьковском горсовете, предыдущий "камень дружбы" был установлен в память о Переяславской раде 1654 года. А харьковчан, которые снесли знак после начала российской агрессии против Украины, Лесик назвал вандалами.

"Восстановление памятника - это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", - заявил он.

В Харькове установили "камень дружбы" украинцев и россиян (фото: facebook.com/Андрей Лесик)

Как отреагировали украинцы

Реакция в сети на публикацию последовала довольно бурная - многих крайне возмутило возникновение в Харькове такого "камня дружбы" украинцев и россиян по время продолжающейся с 2014 года войны в восточных регионах и оккупации Россией территорий Украины.

Так, в комментариях звучат эмоциональные нелестные высказывания в адрес автора поста, а "памятному" новообразованию украинцы пророчат скорый демонтаж. Приведем только самые "невинные" комменты пользователей интернета.

Не переживай, Лесик. Здравомыслящие люди устранят это недоразумение в ближайшие несколько дней. На 8-м году войны, после аннексии Крыма и войны на Донбассе, после убийства россиянами 13 тысяч граждан Украины, ни о какой дружбе и речи быть не может.

Так дружбы той нет, россияне нас убивают, им все мало земли..!

Памятник "российско украинской дружбе" это перенесенный в наш город Байда Вишневецкий с Симферополя. А то, что вы восстановили, это общественный туалет.

Дружба проявляется в Крыму сейчас и на Донбассе. Очередной раз показали, что являетесь кремлевской партией в Украине

Поставь его на Донбассе.

Сеть возмутила установка в Харькове "камня дружбы" украинцев и россиян (фото: скрин комментариев)

"Камень дружбы" уже снесли

Между тем, этот знак не простоял и дня - конструкцию, установленную в селе Русская Лозовая Дергачевского района, уже разбили.

Как передает "Суспільне.Харків" в своем Telegram-канале, это сделали представители общественной организации "Фрайкор". Информацию об этом подтвердил лидер ОО Георгий Тарасенко.

Харьковский "камень дружбы" украинцев и россиян уже разбили (фото: t.me/suspilnekharkiv)

Сооснователь проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков уже призвал СБУ разобраться в причинах появления такого камня на въезде в Харьков.

Добавим, что в областном представительстве Украинского института национальной памяти подчеркивают, что действия ОПЗЖ по установке такого знака "противоречат здравому смыслу".

"На законодательном и международном уровне Россия признана агрессором по отношению к Украине. Установление таких памятных знаков можно расценивать как пощечину для украинского общества, которое сегодня переживает, чуть ли не каждый день получает ужасные вести с фронта", - сказала Мария Тахтаулова.