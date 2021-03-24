"Знак дружби українського і російського народів" у Харкові підірвав мережу

У Харкові з'явився пам'ятний знак під назвою "Камінь дружби українського і російського народів", який встановили в середу, 24 березня, на місці раніше демонтованого жителями міста аналога.

Про це розповів депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик у своєму Facebook .

Також політик опублікував відповідне фото.

Як уточнив глава фракції проросійської політсили в Харківській міськраді, попередній "камінь дружби" був встановлений на пам'ять про Переяславську раду 1654 року. А харків'ян, які знесли знак після початку російської агресії проти України, Лесик назвав вандалами.

"Відновлення пам'ятника - це наша принципова позиція. Ми стояли і будемо стояти за дружбу двох братніх народів", - заявив він.

У Харкові встановили "камінь дружби" українців і росіян (фото: facebook.com/Андрій Лесик)

Як відреагували українці

Реакція в мережі на публікацію послідувала досить бурхлива - багатьох вкрай обурило поява в Харкові такого "каменю дружби" українців і росіян під час триваючої з 2014 року війни в східних регіонах і окупації Росією територій України.

Так, в коментарях звучать емоційні невтішні висловлювання на адресу автора поста, а "пам'ятному" новотворенню українці пророкують швидкий демонтаж. Наведемо тільки "найневинніші" коменти користувачів інтернету.

Не переживай, Лесик. Розсудливі люди усунуть це непорозуміння в найближчі кілька днів. На 8-му році війни, після анексії Криму і війни на Донбасі, після вбивства росіянами 13 тисяч громадян України, ні про яку дружбу і мови бути не може.

Так дружби тієї немає, росіяни нас вбивають, їм все мало землі..!

Пам'ятник "російсько-української дружби" це перенесений в наше місто Байда Вишневецький з Сімферополя. А те, що ви відновили, це громадський туалет.

Дружба проявляється в Криму зараз і на Донбасі. Вчергове показали, що є кремлівською партією в Україні

Постав його на Донбасі.

Мережа обурила установка в Харкові "каменю дружби" українців і росіян (фото: скрін коментарів)

"Камінь дружби" вже знесли

Водночас цей знак не простояв і дня - конструкцію, встановлену в селі Руська Лозова Дергачівського району, вже розбили.

Як передає "Суспільне.Харків" у своєму Telegram-каналі, це зробили представники громадської організації "Фрайкор". Інформацію про це підтвердив лідер ГО Георгій Тарасенко.

Харківський "камінь дружби" українців і росіян вже розбили (фото: t.me/suspilnekharkiv)

Співзасновник проекту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков вже закликав СБУ розібратися в причинах появи такого каменю на в'їзді до Харкова.

Додамо, що в обласному представництві Українського інституту національної пам'яті наголошують, що дії ОПЗЖ по установці такого знака "суперечать здоровому глузду".

"На законодавчому й міжнародному рівні Росія визнана агресором щодо України. Встановлення таких пам'ятних знаків можна розцінювати як ляпас для українського суспільства, яке сьогодні переживає, чи не кожен день отримує жахливі вісті з фронту", - сказала Марія Тахтаулова.