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Не знаєте як назвати свою дитину? Більшість людей в Україні носять ці імена

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Четвер 10 лютого 2022 21:00
Не знаєте як назвати свою дитину? Більшість людей в Україні носять ці імена Найпопулярніші імена в Україні (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Мода на дитячі імена постійно змінюється. Наразі рекорди популярності в Україні б'ють Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна, Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Але так, звісно, було не завжди. Наприклад, на початку 90-х десяток років тому на вершині рейтингу були Тетяна, Надія, Олена, Наталія, Микола, Володимир, Сергій.

Читайте на Styler, які імена найбільш популярні серед українців з давніх-давен. Можливо, саме тут ви знайдете ім'я й для свого малюка.

Найпопулярніші імена в Україні у різні часи

Сьогодні на початку рейтингу стоїть ім'я Марія - його носять понад два мільйони українських жінок. На другому місці - Ганна (1,7 мільйони). Також у топі-"мільйоннику": Валентина, Ольга, Галина, Тетяна і Надія.

Серед чоловіків найпоширенішим ім’ям в нашій країні є Микола. Носіями цього імені є близько 1,9 мільйонів чоловіків. Зовсім трохи поступається ім'я Володимир (1,7 мільйонів) і Олександр (1,6 мільйонів). Іван, Василь і Сергій - теж в топі.

Зауважимо, що у XIX столітті маленьким україночкам найчастіше давали такі імена: Марія, Марина, Анна, Анастасія, Катерина, Параскевія, Павлина, Віра, Надія, Христина.

А серед хлопчиків домінували імена: Іван, Петро, Василь, Михайло, Олекса, Павло, Матвій.

У XVII-XVIII століття в Україні модно було також називати дітей такими іменами, як Григорій, Петро, Василь, Федір, Симон, Панас, Євдокія, Ганна, Пріска, Марія.

Також наприкінці XVII століття спостерігалася тенденція називати дітей іменами київських князів - Володимиром, Ярославом, Ольгою, Святославою.

Не знаєте як назвати свою дитину? Більшість людей в Україні носять ці імена

Дівчина у стилізованому українському вбранні (фото: honchar.org.ua)

Додамо, що в наші часи на вибір імені дитини часто впливають поради знайомих, історичні і культурні традиції і навіть серіали та політична ситуація у країні. Наприклад, у 2005 році, згідно зі статистичними даними, різко збільшилась кількість Вікторів та Юлій…

Також зараз зійшла нанівець ще одна тенденція - надання батьками переваги іноземним іменам, навіть якщо існує їх український відповідник. Бо ще на початку 2000-х між Микитою та Нікітой чи Христиною і Крістіною перевага віддавалася здебільшого російському варіанту.

Сьогодні повертається мода й на традиційні імена. А деякі, як бачимо, навіть з моди не виходили. Анна, Марія і Софія, схоже, будуть в тренді ще багато-багато десятиліть. А може, й віків.

Ще цікавий факт, що в залежності від церковних свят органи реєстрації громадянського стану досі відмічають "сезонну" популярність того чи іншого імені.

Наприклад, наприкінці осені та взимку в Україні збільшується Андріїв, Михайлів, Романів та Микол.

Отож, тримайте список із 60 найпоширеніших імен в Україні (30 жіночих і 30 чоловічих):

  • Анна (Ганна) і Володимир
  • Марія і Микола
  • Софія та Олександр
  • Олена та Іван
  • Ірина і Василь
  • Світлана і Сергій
  • Тетяна та Андрій
  • Наталя (Наталія) і Дмитро
  • Вікторія і Максим
  • Соломія і Віктор
  • Анастасія і Степан
  • Віра та Анатолій
  • Надія і Михайло
  • Христина і Петро
  • Дар’я (Дарина) і Назар
  • Марина й Артем
  • Ольга і Владислав
  • Катерина і Марк (Марко)
  • Лідія і Юрій
  • Оксана (Ксенія) і Олексій
  • Олександра і Григорій
  • Вероніка і Віталій
  • Яна та Ігор
  • Марта і Олег
  • Юлія і Валерій
  • Людмила і Павло
  • Ніна і Роман
  • Валентина і Матвій
  • Ярослава і Данило
  • Діана і Денис

Не знаєте як назвати свою дитину? Більшість людей в Україні носять ці імена

Діти у вишиванках (фото: РБК-Україна)

Важливо! Пам'ятайте, що ім’я впливає на долю людини. Тому до питання його вибору варто підійти максимально відповідально, щоб ваша дитина протягом всього свого життя пишалася своїм ім’ям.

А які ваші улюблені українські імена? Діліться у коментарях на нашій сторінці у Facebook!

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