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Не знаєте, як приманити щастя в дім? Ось 5 речей, які вам допоможуть у цьому

Які предмети приносять щастя в дім (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Усі речі в домі мають свою енергетику й здатні заманити щастя, або ж відлякати його. Тому дуже важливо грамотно вибирати предмети інтер'єру й правильно їх розташовувати у приміщенні.

Які речі привернуть щастя у ваш дім, читайте у матеріалі Styler.

Зелені або жовті стіни

Саме ці кольори найбільше викликають у людини відчуття щастя. Вибираючи їх, важливо чітко визначитись із яскравістю та відтінками, аби створити відчуття гармонії у приміщенні.

Гірський кришталь

Він володіє сильною енергетикою, яка здатна привернути у ваш будинок удачу і достаток. Щоб надати більшу силу гірського кришталю, поставте його на підвіконні. Сонячне світло підсилюватиме властивості кришталю.

Жовті монети

Жовтий колір є символом багатства. Тому розмістіть у будинку хоча б одну жовту монету й вона притягуватиме до вас фінансове благополуччя. Найкраще їх покласти на підвіконні, аби на них потрапляло місячне світло. Залиште їх на всю ніч, а вранці сховайте в затишному місці. Ні в якому разі не розраховуйтеся цими монетами.

Мед

Мед "підсолоджує" енергетику в домі. Тому старайтесь, аби у вас завжди була баночка цього продукту. Перевіряйте, щоб мед був обов'язково натуральним.

Пісочний годинник

Пісочний годинник символізує час й швидкоплинність життя. Така річ у домі допоможе хазяїнам позбутись жалю про втрачений час і помножити відчуття щастя.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому не варто дарувати одне одному свічки.

Читайте також, чому в домі не можна тримати фікуси.

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