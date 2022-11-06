Не знаєте, як приманити щастя в дім? Ось 5 речей, які вам допоможуть у цьому

Зелені або жовті стіни

Саме ці кольори найбільше викликають у людини відчуття щастя. Вибираючи їх, важливо чітко визначитись із яскравістю та відтінками, аби створити відчуття гармонії у приміщенні.

Гірський кришталь

Він володіє сильною енергетикою, яка здатна привернути у ваш будинок удачу і достаток. Щоб надати більшу силу гірського кришталю, поставте його на підвіконні. Сонячне світло підсилюватиме властивості кришталю.

Жовті монети

Жовтий колір є символом багатства. Тому розмістіть у будинку хоча б одну жовту монету й вона притягуватиме до вас фінансове благополуччя. Найкраще їх покласти на підвіконні, аби на них потрапляло місячне світло. Залиште їх на всю ніч, а вранці сховайте в затишному місці. Ні в якому разі не розраховуйтеся цими монетами.

Мед

Мед "підсолоджує" енергетику в домі. Тому старайтесь, аби у вас завжди була баночка цього продукту. Перевіряйте, щоб мед був обов'язково натуральним.

Пісочний годинник

Пісочний годинник символізує час й швидкоплинність життя. Така річ у домі допоможе хазяїнам позбутись жалю про втрачений час і помножити відчуття щастя.