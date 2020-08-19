Что значит, если в церкви погасла зажженная вами свеча

Когда в церкви внезапно гаснет зажженная свеча, это считается плохой приметой. Многие расстраивается, думают, что это не к добру. Православная церковь Украины рассказала, стоит опасаться угасшей в храме свечи.

Так, пресс-служба ПЦУ успокоила украинцев, погасшая свеча никакого зла не несет. А если такое вдруг случилось, символ веры и молитвы можно зажечь снова.

Свеча в церкви символизирует божественный свет, правду, истину, что побеждает тьму греха. Она является нашей помощницей в молитве, сила которой не уменьшается из-за потухшего огня.

"Зажгите свечу снова, если есть такое желание, но знайте: ваша забота и любовь о человеке, за которого вы молитесь Господу, никуда не исчезает, когда гаснет огонь. Никакого зла мы не делаем ни себе, ни близким, когда в наших руках от случайного сквозняка погаснет свеча", - пояснили в ПЦУ.

Пламя свечи по церковному толкованию напоминает о восхождении на апостолов Святого Духа в виде огненных языков, является символом веры и любви к Богу, Господней благодати, освещает нам путь в темноте и показывает правильный путь.

"Церковь подчеркивает, что подобные предрассудки вредят нашей духовной жизни, познанию Господа и истинной веры... Помните: все проблемы и сомнения можно побороть молитвой к Господу и искренним раскаянием. Суеверия же, наоборот, извращают истинную веру и порождают в душе страх, который и становится причиной проблем", - добавили в пресс-службе и посоветовали во время посещения храма концентрироваться на молитве и желании добра своим близким, на любви, чистой целебной вере в Господа.

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