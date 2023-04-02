Змусили зняти прапор України з плечей: деталі скандалу з нашим боксером у Литві

Що саме трапилося

Після бою, на церемонію нагородження Данило вийшов з прапором України на плечах і зайняв найвищу сходинку п'єдесталу, як переможець.

Проте вже за декілька секунд, як Заморило підійнявся для отримання нагороди, до нього підійшов представник організаторів і попросив прибрати прапор.

Причини такого вчинку на змаганнях, які влаштувала Федерація боксу Литви, не повідомляються.

Що відомо про перемогу українця

Українець Данило Заморило переміг у фіналі представника Казахстану Султана Муссінова.

Данило - вихованець Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 2 контролював бій протягом усіх трьох раундів і заслужено переміг суперника за рішенням суддів.

Українець виграв турнір, але його змусили зняти прапор (скриншот)

Додамо, що на цьому ж турнірі золоті нагороди виграли українці Юрій Захарєєв та Олександр Хижняк.