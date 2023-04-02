Заставили снять флаг Украины с плеч: детали скандала с нашим боксером в Литве

Даниил Заморило, 21-летний украинский боксер со Львовской области, 1 апреля победил в поединке 27-го Международного турнира по боксу класса "А" имени Альгирдаса Шоцикаса в весовой категории до 63,5 кг. Однако, когда чемпион вышел на награждение с флагом на плечах, его заставили снять украинский символ.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
После боя на церемонию награждения Даниил вышел с флагом Украины на плечах и занял высшую ступеньку пьедестала, как победитель.
Однако уже через несколько секунд, как Заморило поднялся для получения награды, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг.
Причины такого поступка на соревнованиях, организованных Федерацией бокса Литвы, не сообщаются.
Украинец Даниил Заморило победил в финале представителя Казахстана Султана Муссинова.
Даниил - воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 контролировал бой на протяжении всех трех раундов и заслуженно победил соперника по решению судей.
Украинец выиграл турнир, но его заставили снять флаг (скриншот)
Отметим, что на этом же турнире золотые награды выиграли украинцы Юрий Захареев и Александр Хижняк.
Ранее мы писали, что канал СТБ приклеил российскому актеру голову украинца и выпускает сериал.