Змусили зняти прапор України з плечей: деталі скандалу з нашим боксером у Литві

Данило Заморило, 21-річний український боксер зі Львівщини, 1 квітня переміг у поєдинку 27-го Міжнародного турніру з боксу класу "А" імені Альгірдаса Шоцикаса у ваговій категорії до 63,5 кг. Однак коли чемпіон вийшов на нагородження з прапором на плечах, його змусили зняти український символ.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Що саме трапилося

Після бою, на церемонію нагородження Данило вийшов з прапором України на плечах і зайняв найвищу сходинку п'єдесталу, як переможець.

Проте вже за декілька секунд, як Заморило підійнявся для отримання нагороди, до нього підійшов представник організаторів і попросив прибрати прапор.

Причини такого вчинку на змаганнях, які влаштувала Федерація боксу Литви, не повідомляються.

Що відомо про перемогу українця

Українець Данило Заморило переміг у фіналі представника Казахстану Султана Муссінова.

Данило - вихованець Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 2 контролював бій протягом усіх трьох раундів і заслужено переміг суперника за рішенням суддів.

Українець виграв турнір, але його змусили зняти прапор (скриншот)

Додамо, що на цьому ж турнірі золоті нагороди виграли українці Юрій Захарєєв та Олександр Хижняк.