Заставили снять флаг Украины с плеч: детали скандала с нашим боксером в Литве

Даниил Заморило, 21-летний украинский боксер со Львовской области, 1 апреля победил в поединке 27-го Международного турнира по боксу класса "А" имени Альгирдаса Шоцикаса в весовой категории до 63,5 кг. Однако, когда чемпион вышел на награждение с флагом на плечах, его заставили снять украинский символ.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Что именно случилось

После боя на церемонию награждения Даниил вышел с флагом Украины на плечах и занял высшую ступеньку пьедестала, как победитель.

Однако уже через несколько секунд, как Заморило поднялся для получения награды, к нему подошел представитель организаторов и попросил убрать флаг.

Причины такого поступка на соревнованиях, организованных Федерацией бокса Литвы, не сообщаются.

Что известно о победе украинца

Украинец Даниил Заморило победил в финале представителя Казахстана Султана Муссинова.

Даниил - воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 контролировал бой на протяжении всех трех раундов и заслуженно победил соперника по решению судей.

Украинец выиграл турнир, но его заставили снять флаг (скриншот)

Отметим, что на этом же турнире золотые награды выиграли украинцы Юрий Захареев и Александр Хижняк.