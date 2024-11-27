Зморшки, але посмішка та сама: який вигляд зараз має зірка "Термінатора" (фото)

Сара Коннор стала одним із найяскравіших жіночих персонажів у кіно, справжньою супергероїнею. Вона безстрашно протистоїть кіборгам-вбивцям, долає ворогів і демонструє лідерські якості.

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

Лінда Гемілтон втілила цей образ у кількох частинах культової франшизи, а востаннє повернулася до ролі у 2019 році у фільмі "Термінатор: Фатум".

Тоді ж акторка зізналася, що готова остаточно попрощатися з героїнею, яка стала визначальною для її акторської кар’єри.

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

68-річна актриса досі знімається у кіно та іноді з’являється на публіці. Помітно, що Лінда змінилася з роками - не дивно, адже від прем’єри першого "Термінатора" минуло близько 40 років!

Хоча більшість знає її як Сару Коннор, знаменитість також знімалася в багатьох популярних стрічках 80-х. Наприклад, у фільмах "Схід Чорного місяця" та "Кінг-Конг живий". Як бачите, їй часто випадали ролі у фантастичних бойовиках.

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)

Цікаві факти про Лінду Гемілтон

В актриси була сестра-близнючка Леслі, яка, на жаль, померла у 2020 році. Вона дублювала Лінду під час зйомок "Термінатора 2".

Лінда перебувала у шлюбі з режисером "Термінатор"» Джеймсом Кемероном, і в них народилася донька Жозефіна.

Знаменитість зізнавалася, що під час першого шлюбу з Брюсом Ебботом у неї розвинулося біполярний розлад.

Лінда Гемілтон (фото: Кіноріум)