Не змогли застосувати автодрабину: у Києві припарковані машини заважали швидко загасити пожежу

У Києві в Голосіївському районі в понеділок, 6 лютого, сталась пожежа в офісному приміщені на 17 поверсі багатоповерхівки. Через припарковані авто рятувальники не змогли застосувати автодрабину для гасіння вогню ззовні.
Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України в Facebook.
Інформацію про пожежу на останньому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Василя Касіяна, 2/1 рятувальники отримали 6 лютого о 22:48.
На місці бійці виявили загоряння, яке сталось на одному із балконів на 17-му поверсі із розповсюдженням полум’я всередину офісного приміщення.
Під час гасіння пожежі рятувальники вивели з будівлі 2 осіб на свіже повітря.
"О 0:00 займання було локалізовано на площі 70 квадратних метрів та о 0:17, 7 лютого - ліквідовано", - розповіли в ДСНС.
Рятувальники додали, що через запарковану приватними машинами прибудинкову територію гасіння пожежі було ускладнено, тому що вони не змогли достатньо близько під’їхати до місця події.
Крім того, через цю ж причину не було можливості задіяти автодрабину, за допомогою якої можна було б організувати гасіння ззовні.
Тому рятувальники прокладали "рукавну лінію", що забирало дорогоцінний час, аби можна було ліквідовувати пожежу з середини будівлі.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Раніше ми повідомляли, що у селі Софіївська Борщагівка працівникам ДСНС через припарковані авто знадобилась багато часу, щоб дістатись до місця пожежі.
Також ми писали, що у центрі Києва неадекват кидав з вікна на машини банки і спортивний інвентар.