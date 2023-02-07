Змінюють смак та колір: ці продукти категорично не можна заморожувати

Часто люди для економії часу чи грошей заморожують деякі продукти. Однак, не усе можна заморожувати, адже низькі температури змінюють колір та стан продуктів. Після цього їх просто неможливо їсти.

Яйця

Коли температура швидко знижується, то яєчний білок і жовток розширюються, тому шкаралупа може тріснути.

Якщо потрібно заморозити яйця, краще очистити шкаралупу, а білок і жовток помістити в пакет або контейнер.

Смажені страви

Картопля фрі з супермаркету може чудово зберігатися в морозильній камері, але смажена домашня їжа ні. Якщо покласти смажену курку в морозилку, то вона буде мокрою і слизькою. До того ж смак її сильно зміниться.

Молочні продукти

Молоко можна заморожувати тільки в тому випадку, якщо ви збираєтеся використовувати його для приготування їжі.

Пити молоко після заморожування не варто. У ньому можуть бути грудочки.

Сметану можна заморозити, але вона змінить консистенцію - розшаровується і стане водянистою.

Заморожувати йогурт - не найкраща ідея. Після розморожування він також стане водянистим та навіть кислим на смак. Крім того, корисні бактерії в йогуртах гинуть під час заморожування.

Овочі та фрукти

Якщо ви заморозите свіжі продукти з великою кількістю води (огірки, кавун, апельсин, мандарин), ви не зможете їсти їх після розморожування та насолоджуватися смаком.

Все тому, що вони стають м’якими та не смачними.

Капуста, редис, огірки після розморожування також стають м'якими, змінюють колір, смак і запах.

Картопля також не підходить для заморожування. Вона може стати м'якою, водянистою та кашоподібною. Краще спочатку її відварити і тільки тоді покласти в морозилку. Зберігати її там можна 3 місяці.

Десерти

Не рекомендується заморожувати заварний крем, він буде водянистим і кашоподібним.

Желе після розморожування буде рідким та не буде тримати форми.