Меняют вкус и цвет: эти продукты категорически нельзя замораживать
Зачастую люди для экономии времени или денег замораживают некоторые продукты. Однако не все можно замораживать, ведь низкие температуры изменяют цвет и состояние продуктов. После этого их просто невозможно есть.
Об этом пишет 5 - Minute Crafts.
Яйца
Когда температура быстро снижается, яичный белок и желток расширяются, поэтому скорлупа может треснуть.
Если необходимо заморозить яйца, лучше очистить скорлупу, а белок и желток поместить в пакет либо контейнер.
Жареные блюда
Картофель фри из супермаркета может прекрасно храниться в морозильной камере, но жареная домашняя еда нет. Если положить жареную курицу в морозилку, то она будет мокрой и скользкой. К тому же вкус ее сильно изменится.
Молочные продукты
Молоко можно замораживать только в том случае если вы собираетесь использовать его для приготовления пищи.
Пить молоко после замораживания не следует. В нем могут быть комочки.
Сметану можно заморозить, но она изменит консистенцию - расслаивается и станет водянистой.
Замораживать йогурт - не самая лучшая идея. После размораживания он также станет водянистым и даже кислым по вкусу. Кроме того, полезные бактерии в йогуртах погибают во время замораживания.
Овощи и фрукты
Если вы заморозите свежие продукты с большим количеством воды (огурцы, арбуз, апельсин, мандарин), вы не сможете есть после размораживания и наслаждаться вкусом.
Все потому, что они становятся мягкими и не вкусными.
Капуста, редис, огурцы после размораживания также становятся мягкими, изменяют цвет, вкус и запах.
Картофель также не подходит для замораживания. Она может стать мягкой, водянистой и кашевидной. Лучше сначала ее отварить и только тогда положить в морозилку. Хранить ее там можно 3 месяца.
Десерты
Не рекомендуется замораживать заварной крем, он будет водянистым и кашеобразным.
Желе после размораживания будет редким и не будет держать формы.
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