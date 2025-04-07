Зміни вже на порозі: у 4 знаків Зодіаку закінчується "чорна" смуга

Овен

Після емоційного вигорання і напружених рішень у вас нарешті з’явиться відчуття, що землю знову можна відчувати під ногами. Очікуйте на хороші новини, які дадуть поштовх діяти. Саме зараз час згадати, хто ви, і повірити в себе наново. Забувайте про смугу невдач, їй настав кінець.

Рак

Усе, що довго не давало вам дихати на повні груди, нарешті вирішиться. Це стосується не лише людей чи ситуацій, а й внутрішніх страхів. Ваше серце наповниться теплом і щастя, зміни на краще вже поруч. Скоро у вас зʼявляться сили, щоб почати все з чистого аркуша. І цього разу - без старих проблем.

Терези

Невдачі, що тягнулися хвостом, поступово зникають. Замість того, щоб “триматися на плаву”, ви зможете дихати на повні груди. Це гарний період, щоб переосмислити пріоритети й зробити крок в напрямку власних бажань, а не чужих очікувань. Прощайтеся з усім поганим, починайте нове життя.

Козоріг

Ваша витримка нарешті принесе неабиякий результат. Все, що не складалося, починає змінюватися на краще. Життя ніби пригальмує, щоб ви могли зробити глибокий вдих. Просто озирніться навколо себе і зрозумійте, що не все втрачено, попереду більше, ніж здавалося.