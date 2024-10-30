Зміни у характері та поведінці можуть попередити про серйозні діагнози: що має насторожити

Серце та серцево-судинна система

Якщо ви або ваша близька людина раптом стали більш емоційні, вразливі, вперті, через дрібниці починаєте злитися, а часом виникають необґрунтовані спалахи гніву - вам терміново потрібно до невролога або невропатолога.

Якщо ви стали значно частіше ображатися і плакати, то ці зміни можуть вказувати на стенокардію або гіпертонію. Існує навіть таке поняття - "гіпертонічний характер". Вам варто перевіритися у кардіолога та перевірити ваш артеріальний тиск.

Січовий міхур

Ви стали швидко втомлюватися? Робота валиться з рук і ви нічого не встигаєте? А ще й до того всього стали частіше ходити у туалет? Ці ознаки можуть вказувати на проблеми з нирками.

Якщо ще й оточуючі почнуть жартувати з людини через залежність від туалету, то може навіть розвинутися "невроз січового міхура". А це означає, що у будь-якій стресовій ситуації буде траплятися нестерпний потяг до сечовипускання.

Шлунок

Часті образи, смуток, панічний страх перед болем - говорять про проблеми з травленням. Непробудна туга може попереджати про розвиток виразки шлунку.

Жовчний міхур та печінка

Навіть найменша критика може викликати у вас смертельну образу, але при цьому ви й самі може легко образити іншу людину.

Навіть, якщо ви намагаєтеся загладити грубість, ви можете за пару хвилин знову накинутися на людину з новими претензіями.

Такі зміни у поведінці можуть говорити про проблеми з жовчним міхуром або печінкою. До речі, саме через ці симптоми з'явився вираз "жовчна" людина.