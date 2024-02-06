ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ: акторка відреагувала

У мережі повідомили про "загибель" чоловіка акторки Наталки Денисенко Андрія Федінчика, який захищає Україну на фронті. Знаменитість відреагувала нецензурною лексикою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Влітку минулого року Наталка повідомила про горе у родині - помер її свекр, батько коханого акторки Григорій Афанасійович.
Деякі ЗМІ вирішили підхопити цю новину, заробивши на чужому горі перегляди.
Так, один із пабліків оприлюднив матеріал з клікбейтним заголовком та чорно-білим фото Денисенко і Федінчика.
ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Після цього українці почали бити тривогу, адже подумали про смерть чоловіка акторки, який служить у лавах ЗСУ.
У коментарях під дописом неуважні користувачі мережі почали висловлювати співчуття артистці через начебто "втрату" її обранця.
У мережі відреагували на "загибель" Андрія Федінчика (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Одна з підписниць Наталки побачила це у Facebook і написала їй. Реакцію на побачене артистка опублікувала у stories.
"Ну йбтвм! Нащо такі заголовки ставити? Ви там подуріли? Що в цих журналістів у голові? Ці слова я казала про тата Андрія, якого поховали минулого року", - емоційно висловилася Денисенко.
Зазначимо, що знаменитість рідко бачиться зі своїм чоловіком, який боронить батьківщину на передовій.
Вона неодноразово говорила, що їй складно переживати розставання з коханим, але актриса вірить, що незабаром війна закінчиться і їхня сім'я возз'єднається.
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