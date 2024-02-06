UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ: акторка відреагувала

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі повідомили про "загибель" чоловіка акторки Наталки Денисенко Андрія Федінчика, який захищає Україну на фронті. Знаменитість відреагувала нецензурною лексикою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Деталі інциденту

Влітку минулого року Наталка повідомила про горе у родині - помер її свекр, батько коханого акторки Григорій Афанасійович.

Деякі ЗМІ вирішили підхопити цю новину, заробивши на чужому горі перегляди.

Так, один із пабліків оприлюднив матеріал з клікбейтним заголовком та чорно-білим фото Денисенко і Федінчика.

ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Після цього українці почали бити тривогу, адже подумали про смерть чоловіка акторки, який служить у лавах ЗСУ.

У коментарях під дописом неуважні користувачі мережі почали висловлювати співчуття артистці через начебто "втрату" її обранця.

У мережі відреагували на "загибель" Андрія Федінчика (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Одна з підписниць Наталки побачила це у Facebook і написала їй. Реакцію на побачене артистка опублікувала у stories.

"Ну йбтвм! Нащо такі заголовки ставити? Ви там подуріли? Що в цих журналістів у голові? Ці слова я казала про тата Андрія, якого поховали минулого року", - емоційно висловилася Денисенко.

Зазначимо, що знаменитість рідко бачиться зі своїм чоловіком, який боронить батьківщину на передовій.

Вона неодноразово говорила, що їй складно переживати розставання з коханим, але актриса вірить, що незабаром війна закінчиться і їхня сім'я возз'єднається.

Раніше ми розповідали, що Могилевська стала жертвою шахраїв через "дитячий конкурс талантів.

Також Завадюк зізнався, чому довго не наважувався на публічний камінг-аут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталка ДенисенкоЗірки шоу-бизнесу