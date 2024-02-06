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СМИ "похоронили" служащего в ВСУ мужа Наталки Денисенко: актриса отреагировала

Наталка Денисенко с мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети сообщили о "гибели" мужа актрисы Наталки Денисенко Андрея Фединчика, который защищает Украину на фронте. Знаменитость отреагировала нецензурной лексикой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Детали инцидента

Летом прошлого года Наталка сообщила о горе в семье - умер ее свекр, отец любимого актрисы Григорий Афанасьевич.

Некоторые СМИ решили подхватить эту новость, заработав на чужом горе просмотры.

Так, один из пабликов обнародовал материал с кликбейтным заголовком и черно-белым фото Денисенко и Фединчика.

СМИ "похоронили" мужчину Наталки Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

После этого украинцы начали бить тревогу, ведь подумали о смерти мужа актрисы, который служит в рядах ВСУ.

В комментариях под постом невнимательные пользователи сети начали выражать соболезнования артистке из-за якобы "потери" ее избранника.

В сети отреагировали на "гибель" Андрея Фединчика (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Одна из подписчиц Наталки увидела это в Facebook и написала ей. Реакцию на увиденное артистка опубликовала в stories.

"Ну ибтвм! Зачем такие заголовки ставить? Вы там подурели? Что у этих журналистов в голове? Эти слова я говорила о папе Андрея, которого похоронили в прошлом году", - эмоционально высказалась Денисенко.

Отметим, что знаменитость редко видится со своим мужем, который защищает родину на передовой.

Она неоднократно говорила, что ей сложно переживать расставание с любимым, но актриса верит, что вскоре война закончится и их семья воссоединится.

Ранеемы рассказывали что Могилевская стала жертвой мошенников из-за "детского конкурса талантов".

Также Завадюк признался, почему долго не решался на публичный каминг-аут.

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