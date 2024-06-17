Зменшує тиск води: як і коли прочищати душову лійку

Як часто чистити душову лійку

Усі джерела водопостачання містять кальцій, магній та інші мінерали, які створюють відкладення жорсткої води. Коли ці мінерали накопичуються у вашій душовій лійці та навколо неї, вони залишають крейдяний осад, який називається вапняним нальотом.

Окрім брудного вигляду, ця плівка може вплинути на тиск води і стати проблемою для сантехніки. Бруд, що осідає на насадці, також створює сприятливе середовище для розмноження бактерій і мікробів.

Водночас регулярність очищення душової лійки залежить від жорсткості води. Загальна рекомендація - чистити пристрій щонайменше раз на місяць, але якщо вода жорстка, можливо, це доведеться робити частіше - оскільки жорстка вода багата на кальцій і вапно, вона засмічує душову лійку швидше, ніж м'яка.

Серед ознак того, що душову лійку потрібно чистити - душ не забезпечує сильний і постійний напір води, а також на зовнішній стороні лійки з'являється пліснява або вапняний наліт.

Як чистити душову лійку

У перервах між глибоким очищенням можна проводити швидке точкове очищення душової лійки в рамках регулярного догляду за ванною кімнатою, протираючи раз на тиждень, щоб запобігти накопиченню бруду та нальоту.

Для ретельного очищення потрібні такі речі:

серветка з мікрофібри;

білий оцет;

стара зубна щітка або скребок;

зубочистка або шпилька (для прочищення, якщо потрібно);

мийний засіб для посуду;

тазик або відро (для знімної душової лійки);

пакет з застібкою (для незнімної душової лійки);

канцелярська гумка або гумка для волосся (для незнімної душової лійки).

Як зробити засіб для очищення душової лійки

Почніть з приготування розчину з рівних частин теплої води та білого оцту. Мелісса Попінг, засновниця The Chemical Free Home, рекомендує використовувати оцет для чищення, а не стандартний харчовий, оскільки він трохи кисліший і краще справляється з очищенням.

Білий оцет також можна замінити лимонним соком або яблучним оцтом. Якщо ваша душова насадка знімна, відкрутіть її і занурте у відро, наповнене водно-оцтовим розчином.

Якщо ваша душова насадка не знімається - ви також можете занурити її в пакет з застібкою, наповнений розчином води і білого оцту в рівних пропорціях, і зав'язати його гумкою.

Після замочування слід пропустити гарячу воду через форсунки душової лійки на кілька хвилин, щоб змити розм'якшені відкладення, а потім - почистити сантехнічний прилад зубною щіткою або скребком, доки не буде видалено весь вапняний наліт.

Якщо повністю очистити форсунки важко, радять зробити пасту з харчової соди та води і почистити форсунки старою зубною щіткою, протерши наприкінці душову лійку серветкою з мікрофібри.

Як почистити душову лійку (фото: Freepik)

Інший спосіб - зробити розчин харчової соди, оцту та олії чайного дерева. Розчин слід нанести на форсунки душової лійки за допомогою зубної щітки, а потім прочистити отвори за допомогою швейної голки. Закінчивши, протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри.

Якщо ви намочили, почистили та витерли форсунки душової лійки, а вона все одно не працює належним чином, можливо, вам потрібно почистити сітчастий фільтр.

Для цього вам доведеться відкрутити насадку, оскільки фільтрувальна сітка знаходиться між насадкою і водопровідною трубою. Потім виконайте наступні кроки:

обережно зніміть фільтрувальну сітку пінцетом;

очистьте її розчином з рівних частин оцту і води старою зубною щіткою;

занурте фільтр під воду на одну хвилину і протріть його серветкою з мікрофібри;

встановіть фільтр на місце і прикрутіть насадку на душову кабіну.

Варто зазначити, що сітчастий фільтр для душу слід замінювати кожні 12 місяців, щоб забезпечити належне очищення води.