Зменшує тиск води: як і коли прочищати душову лійку

Відкладення жорсткої води, які накопичуються всередині душової лійки, можуть забити отвори, звідки виходить вода, погіршуючи роботу приладу та спричиняючи проблеми з сантехнікою в майбутньому. Це одна з причин, яка зумовлює необхідність регулярного очищення душової лійки.
Про те, як ефективно почистити душову лійку і як це правильно робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Усі джерела водопостачання містять кальцій, магній та інші мінерали, які створюють відкладення жорсткої води. Коли ці мінерали накопичуються у вашій душовій лійці та навколо неї, вони залишають крейдяний осад, який називається вапняним нальотом.
Окрім брудного вигляду, ця плівка може вплинути на тиск води і стати проблемою для сантехніки. Бруд, що осідає на насадці, також створює сприятливе середовище для розмноження бактерій і мікробів.
Водночас регулярність очищення душової лійки залежить від жорсткості води. Загальна рекомендація - чистити пристрій щонайменше раз на місяць, але якщо вода жорстка, можливо, це доведеться робити частіше - оскільки жорстка вода багата на кальцій і вапно, вона засмічує душову лійку швидше, ніж м'яка.
Серед ознак того, що душову лійку потрібно чистити - душ не забезпечує сильний і постійний напір води, а також на зовнішній стороні лійки з'являється пліснява або вапняний наліт.
У перервах між глибоким очищенням можна проводити швидке точкове очищення душової лійки в рамках регулярного догляду за ванною кімнатою, протираючи раз на тиждень, щоб запобігти накопиченню бруду та нальоту.
Для ретельного очищення потрібні такі речі:
серветка з мікрофібри;
Як зробити засіб для очищення душової лійки
Почніть з приготування розчину з рівних частин теплої води та білого оцту. Мелісса Попінг, засновниця The Chemical Free Home, рекомендує використовувати оцет для чищення, а не стандартний харчовий, оскільки він трохи кисліший і краще справляється з очищенням.
Білий оцет також можна замінити лимонним соком або яблучним оцтом. Якщо ваша душова насадка знімна, відкрутіть її і занурте у відро, наповнене водно-оцтовим розчином.
Якщо ваша душова насадка не знімається - ви також можете занурити її в пакет з застібкою, наповнений розчином води і білого оцту в рівних пропорціях, і зав'язати його гумкою.
Після замочування слід пропустити гарячу воду через форсунки душової лійки на кілька хвилин, щоб змити розм'якшені відкладення, а потім - почистити сантехнічний прилад зубною щіткою або скребком, доки не буде видалено весь вапняний наліт.
Якщо повністю очистити форсунки важко, радять зробити пасту з харчової соди та води і почистити форсунки старою зубною щіткою, протерши наприкінці душову лійку серветкою з мікрофібри.
Як почистити душову лійку (фото: Freepik)
Інший спосіб - зробити розчин харчової соди, оцту та олії чайного дерева. Розчин слід нанести на форсунки душової лійки за допомогою зубної щітки, а потім прочистити отвори за допомогою швейної голки. Закінчивши, протріть поверхню ганчіркою з мікрофібри.
Якщо ви намочили, почистили та витерли форсунки душової лійки, а вона все одно не працює належним чином, можливо, вам потрібно почистити сітчастий фільтр.
Для цього вам доведеться відкрутити насадку, оскільки фільтрувальна сітка знаходиться між насадкою і водопровідною трубою. Потім виконайте наступні кроки:
Варто зазначити, що сітчастий фільтр для душу слід замінювати кожні 12 місяців, щоб забезпечити належне очищення води.
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