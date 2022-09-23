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Злетять до кінця року до 50 гривень: експерти прогнозують подорожчання яєць

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П'ятниця 23 вересня 2022 14:36
Злетять до кінця року до 50 гривень: експерти прогнозують подорожчання яєць В Україні подорожчають яйця (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ціни на продукти з жовтня знову почнуть підвищуватись і до кінця року очікується подорожчання за багатьма позиціями. Експерти прогнозують подорожчання яєць майже вдвічі.

Про це розповів голова Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в ефірі марафону на "Суспільному".

Як зазначає експерт, у серпні та вересні ціни на продукти були найнижчими, а з жовтня вони знову почнуть поступово зростати. Зокрема, подорожчають молочні продукти, овочі та яйця.

"Якщо подивимося на вартість наприкінці року і на початку весни, коли будуть найбільші ціни й по "молочці", і по овочах, то якщо говорить про яйця, то до кінця року ми побачимо ціну за 50 гривень (за десяток - ред.). На картоплю та овочі борщового набору, то найбільша ціна буде наприкінці зими - на початку весни, швидше за все, картопля приблизно по 30 гривень (за кг - ред.)", - розповів Дорошенко.

Він додав, що найбільше зростання цін спостерігалося у перші чотири місяці війни. Далі ціни також зростали, але вже меншими темпами.

Дорошенко наголосив, що потрібно звертати увагу і на курс долара, оскільки "коли він 42 чи 48 – це є різниця для виробника та імпортера". А більшість овочів імпортуватиметься в Україну, як і було цього року. Варто чекати на підвищення цін і на молочну продукцію.

"Дефіциту точно не буде, хоча бачимо, що багато продуктів, у тому числі сири або продукти з великим терміном зберігання, завозяться з Європи. Тому, коли не вистачатиме власного молока для перероблення, матимемо більшу кількість європейської продукції за європейськими цінами. Але молочна продукція в Україні вже кілька років коштує дорожче, ніж у Європі, тому зростати нема куди, якщо не зростатиме курс валют", - пояснив експерт.

До речі, раніше ми розповідали про те, що ціни на яйця вже почали зростати й від серпня вартість одного десятка збільшилася в середньому на 5-7 гривень.

А також ми повідомляли, що в Україні почали опускатися ціни на гречку.

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Ціни на продукти яйцо яйця
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