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Злату Огнєвіч знову переслідує чоловік, який погрожував їй вбивством

Неділя 18 лютого 2024 12:30
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Злату Огнєвіч знову переслідує чоловік, який погрожував їй вбивством Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача, який погрожував їй та її родині вбивством.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Злату Огнєвіч знову переслідує чоловік

Так, у своїх stories виконавиця опублікувала відео, в якому повідомила, що чоловік на ім’я Вадим Лебідь зараз працює у службі таксі.

Знаменитість поцікавилася у нього, чому він знову переслідує її. На що той відповів: приїхав не заради співачки, а "на доставку".

Злату Огнєвіч знову переслідує чоловік, який погрожував їй вбивством

Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Звертаюся до служби [таксі] публічно. Вадим Лебідь. Знайомтеся, знову з'явився переслідувач. Номери авто також зняли. У вас працює водій, який погрожував вбивством мені та моїй родині", - сказала Злата.

"І він возить ваших пасажирів. На мою думку, це - небезпечно. Вживіть належних заходів. Такі люди не мають права працювати у таксі", - додала вона.

Злату Огнєвіч знову переслідує чоловік, який погрожував їй вбивством

Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що мова йде про біженця з Черкаської області, який переслідував Злату близько п'яти років.

У 2019-му чоловік погрожував розправою як їй, так і її родині. Тоді поліція почала кримінальне розслідування за статтею про погрозу вбивством, однак суддя відмовився розглядати цю справу.

У червні 2023 року до будинку Огнєвіч кілька разів приходив і благав про зустріч ще один настирливий шанувальник, на якого вона подала заяву в поліцію.

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