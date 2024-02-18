Злату Огневич снова преследует мужчина, который угрожал ей убийством

Певица Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя, который угрожал ей и ее семье убийством.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Злату Огневич снова преследует мужчина

Так, в своих stories исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что мужчина по имени Вадим Лебедь сейчас работает в службе такси.

Знаменитость поинтересовалась у него, почему он снова преследует ее. На что тот ответил: приехал не ради певицы, а "на доставку".

Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Обращаюсь к службе [такси] публично. Вадим Лебедь. Знакомьтесь, снова появился преследователь. Номера авто также сняли. У вас работает водитель, который угрожал убийством мне и моей семье", - сказала Злата.

"И он возит ваших пассажиров. По моему мнению, это - опасно. Примите надлежащие меры. Такие люди не имеют права работать в такси", - добавила она.

Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что речь идет о беженце из Черкасской области, который преследовал Злату около пяти лет.

В 2019-м мужчина угрожал расправой как ей, так и ее семье. Тогда полиция начала уголовное расследование по статье об угрозе убийством, однако судья отказался рассматривать это дело.

В июне 2023 года к дому Огневич несколько раз приходил и умолял о встрече еще один назойливый поклонник, на которого она подала заявление в полицию.