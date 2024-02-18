ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Злату Огневич снова преследует мужчина, который угрожал ей убийством

Воскресенье 18 февраля 2024 12:30
UA EN RU
Злату Огневич снова преследует мужчина, который угрожал ей убийством Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя, который угрожал ей и ее семье убийством.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Злату Огневич снова преследует мужчина

Так, в своих stories исполнительница опубликовала видео, в котором сообщила, что мужчина по имени Вадим Лебедь сейчас работает в службе такси.

Знаменитость поинтересовалась у него, почему он снова преследует ее. На что тот ответил: приехал не ради певицы, а "на доставку".

Злату Огневич снова преследует мужчина, который угрожал ей убийством

Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Обращаюсь к службе [такси] публично. Вадим Лебедь. Знакомьтесь, снова появился преследователь. Номера авто также сняли. У вас работает водитель, который угрожал убийством мне и моей семье", - сказала Злата.

"И он возит ваших пассажиров. По моему мнению, это - опасно. Примите надлежащие меры. Такие люди не имеют права работать в такси", - добавила она.

Злату Огневич снова преследует мужчина, который угрожал ей убийством

Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что речь идет о беженце из Черкасской области, который преследовал Злату около пяти лет.

В 2019-м мужчина угрожал расправой как ей, так и ее семье. Тогда полиция начала уголовное расследование по статье об угрозе убийством, однако судья отказался рассматривать это дело.

В июне 2023 года к дому Огневич несколько раз приходил и умолял о встрече еще один назойливый поклонник, на которого она подала заявление в полицию.

Недавно Ксения Мишина впервые призналась, что в детстве стала жертвой учителя-педофила.

Также мы рассказывали, что Наталья Холоденко попала в ДТП в Монако.

Читайте РБК-Украина в Google News
Злата Огневич Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки